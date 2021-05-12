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У Житомирі затриманий 18-річний хлопець у відділку побив патрульного

У Житомирі затриманий 18-річний дебошир у відділку поліції побив патрульного, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Подія сталась уночі 12 травня у приміщенні Житомирського районного управління поліції. Молодий чоловік, якого правоохоронці доставили для оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, повівся агресивно та вдарив патрульного поліцейського. Молодик затриманий. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 23.30 патрульні поліцейські прибули за викликом про дебош невідомого молодого чоловіка на одній з вулиць обласного центру. На зауваження правоохоронців молодик відповів лайкою та агресивною поведінкою. На вимогу поліцейських припинити хуліганські дії та проїхати з ними до поліцейського відділку для встановлення його особи та обставин правопорушення хлопець відреагував опором та злісною непокорою.

Відтак патрульні поліцейські застосували до парубка кайданки і таки доставили до Житомирського райуправління ГУНП. У службовому приміщенні під час оформлення адміністративних матеріалів відносно, як було з’ясовано, 18-річного житомирянина, у присутності його родичів молодик раптово ногою вдарив патрульного поліцейського. У правоохоронця діагностовано забої.

За таких обставин агресивного парубка поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
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