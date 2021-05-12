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Житомир та ще три міста області отримають 11 сучасних реанімобілів

Житомир, Бердичев, Новоград-Волинський, та Коростень отримають 11 сучасних автомобілів "швидкої допомоги", про це на своїй сторінці у ФБ повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає "Замкова гора".

"Ще 11 новеньких сучасних спеціалізованих автомобілів поповнили сьогодні автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги Нова техніка на базі Citroën Jumper обладнана медичним приладдям за класом С. Також найближчим часом обласний центр отримає ще 14 швидких класу В. Загальна вартість техніки – майже 44 мільйони гривень. Це все стало можливим завдяки програмі Міністерство охорони здоров'я України, яка передбачає оновлення і модернізацію матеріальної бази центрів екстренки. Водночас, це перше з 2014 року значне надходження автотранспорту", - написав Бунечко.

Нові швидкі класу С – це сучасні реанімобілі, у яких є все необхідне для надання допомоги під час транспортування навіть хворих у важкому стані. Зокрема, до їх комплектації входять дефібрилятори та апарати штучної вентиляції легень. До слова, ШВЛ бувають переносними та стаціонарними. Як говорять фахівці центру, такі реанімобілі актуальні вкрай необхідні, коли важкого «ковідного» хворого потрібно перевезти із району до обласного центру, і йому потрібна безперебійна та постійна подача кисню.

Невдовзі, після реєстрації, транспортні засоби передадуть спеціалізованим бригадам, які надають допомогу хворим на COVID-19, зокрема у Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському та Коростені.
Житомир та ще три міста області отримають 11 сучасних реанімобілів


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