За минулу добу на території області 60 нових випадків захворювання на Covid-19
- 12.05.2021, 09:22,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 60 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 12 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 12.05.2021 (за минулу добу – 11 травня) зареєстровано 60 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 85821 випадок захворювання, 72777 людей одужали, 1673 випадки закінчились летально.
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