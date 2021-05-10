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Житомирські прикордонники у зоні відчуження затримали сталкерів - двох росіян та українку

Прикордонники Житомирського прикордонного загону затримали групу сталкерів, які незаконно проникли у зону відчуження Чорнобильської АЕС - у групі з трьох людей були двоє громадян РФ та українка, про це повідомили у пресслужбі ДПС України, передає "Замкова гора".

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна – громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки, громадянка України, жителька Миколаєва. Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.

Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення за якими прийматиме суд.
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