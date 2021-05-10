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На Житомирщині за минулу добу не зробили жодного щеплення від Covid-19

За минулу добу, 9 травня на Житомирщині не зробили жодного щеплення від коронавірусної інфекції, відповідні дані опублікували у МОЗ України, передає "Замкова гора".

Окрім Житомирщини жодного щеплення не зробили ще у 10 регіонах України - Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях та місті Київ.

В той же час лідером за кількістю щеплень стала Львівщина - там зробили 470 щеплень за добу.

Загалом за минулу добу в Україні вакцинували 1004 особи.

На Житомирщині від початку кампанії з вакцинації провели 28 тисяч 301 щеплення.
На Житомирщині за минулу добу не зробили жодного щеплення від Covid-19
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