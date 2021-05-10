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На Житомирщині кілька екіпажів патрульної поліції ловили нетверезого водія

На Житомирщині кілька екіпажів поліції переслідували нетверезого 23-річного водія, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Уночі 9 травня поліцейські сектору реагування Коростенського РУП помітили на автошляху іномарку, номери якої не освітлювались. На вимогу зупинитись водій не відреагував, тож правоохоронці розпочали переслідування. Згодом з’ясувалось, що за кермом автомобіля перебував нетверезий 23-річний житомирянин. Хлопця притягнули до відповідальності за низку правопорушень.

Близько 1-ї години ночі, повертаючись з виклику про домашнє насильство у смт Іршанську, екіпаж сектору реагування патрульної поліції Коростенського райуправління звернув увагу на Volkswagen Passat, що рухався назустріч. Номерні знаки автомобіля не освітлювались, відтак поліцейські вирішили зупинити транспортний засіб для перевірки. Втім водій іномарки не відреагував на вимогу правоохоронців та, не знижуючи швидкість, рушив далі.

"Ми розпочали переслідування, через гучномовець вимагаючи водія зупинитись. Водночас були дуже обережні, адже не знали, чому водій втікає, та намагались не спровокувати його на неадекватні дії на дорозі, - розповідає поліцейська Анжела Ковтуненко. – Також повідомили колег, що потребуємо допомоги для зупинки підозрілого транспортного засобу".

Поліцейські деякий час переслідували автомобіль-утікач, водій якого кружляв вулицями селища та околицями. Згодом за допомогою колег вдалось його зупинити.

За кермом перебував 23-річний хлопець. Він пояснив, що проживає в м. Житомирі, а нині приїхав на свята до рідних та дівчини. У гостях він вживав спиртне домашнього виробництва, тому, мовляв, й не зупинився на вимогу поліцейських. Утім від проходження медичного освідування щодо алкогольного сп’яніння молодик відмовився.

Відтак поліцейські склали відносно нього низку матеріалів про адміністративні правопорушення, адже, як з’ясувалось, хлопець сів за кермо, не маючи при собі посвідчення водія, яке до того ж виявилось протермінованим. Тож молодику доведеться відповідати за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), з неосвітленим номерним знаком (ч. 6 ст. 121 КУпАП), невиконання вимоги поліцейського про зупинку (ст. 122-2 КУпАП) та керування транспортним засобом особою, яка не має такого права (ст. 126 КУпАП).


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