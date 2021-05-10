У багатоповерхівці Коростеня обвалилось перекриття, двом мешканцям знадобилась медична допомога

У багатопверхівці Коростеня стався обвал перекриття у одній із квартир, двом мешканцям будинку знадобилась медична допомога, про це повдомляє Коростень Today, передає "Замкова гора".
Подія сталась вранці 9 травня на другому поверсі в будинку №15 по вулиці Зв'язківців.
"Близько 4 години ранку сталося руйнування квартири на другому поверсі по вулиці Зв'язківців, 15. Всі обставини встановлюють фахівці. Було надано медичну допомогу двом мешканцям", - розповіли рятувальники.
Як повідомили місцеві мешканці, в одній з квартир проводились ремонтні роботи.
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