За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 132 нові випадки Covid-19
- 10.05.2021, 09:15,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 132 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 2 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 10.05.2021 (за минулу добу – 09 травня) зареєстровано 132 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 85745 випадків захворювання, 71701 людина одужала, 1657 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-