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У зоні ООС від кулі снайпера загинув військовий з Житомирщини

У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув 23-річний військовий із Коростеня, про це повідомили на офіційній ФБ-сторінці Коростеня, передає "Замкова гора".

"6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина та маленький син. 9 травня о 10.30 годині відбудеться прощання біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.", - йдеться у повідомленні.
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