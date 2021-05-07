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У селі на Житомирщині викрили облаштовану теплицю, де вирощували елітну коноплю

У селі на Житомирщині правоохоронці викрили облаштовану теплицю, де вирощували елітну коноплю, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

6 травня поліцейські Житомирського районного управління виявили в одному з будинків с. Моделів міні-теплицю з вирощування коноплі. Окрема потаємна кімната у будинку була облаштована штучним освітленням, вентиляцією та спеціальним поливом рослин у горщиках. За приблизними підрахунками, у приміщенні зростало наркосировини вартістю до 50 тисяч гривень.

У будинку розташовувалось кілька кімнат і в одній з них ніби проводились ремонтні роботи. Однак поліцейські помітили приховані під коробками двері в ще одне окреме приміщення, а зайшовши туди, зрозуміли, чому так нервував господар оселі.

38-річний чоловік облаштував справжню міні-теплицю з вирощування елітної коноплі. Кожен кущ був висаджений в окремий горщик. Водночас у приміщенні господар створив сприятливі умови для зайняття рослинництвом: обладнав спеціальним освітленням, подбав про вентиляцію та поливну систему.

Однак заборонену діяльність припинили правоохоронці. Солідні кущі коноплі вони вилучили з теплиці. За попередніми підрахунками вартість сировини становить до 50 тисяч гривень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Вилучене направлено на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, піврічним арештом або обмеженням волі строком до 3 років.

У селі на Житомирщині викрили облаштовану теплицю, де вирощували елітну коноплю
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