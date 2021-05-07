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Під час масових заходів 8-9 травня на Житомирщині працюватимуть близько 800 правоохоронців

Під час масових заходів у День пам'яті та примирення, День перемоги у Другій світовій війні, а також у поминальну неділю 9 травня на території області працюватимуть близько 800 поліцейських, про це кореспонденту "Замкової гори" повідомили у відділі комунікації ГУНП області.

У ці дні поліція працюватиме у посиленому режимі. 8 травня у Житомирі та ще 12 громадах області проведуть покладання квітів до пам'ятних знаків та могил загиблих у Другій світовій війні. Отож у цей день працюватимуть близько сотні правоохоронців.

"Близько 450 поліцейських працюватимуть безпосередньо 9 травня, з них 400 працюватимуть над забезпеченням публічної безпеки лише у обласному центрі під час проведення заходів пов’язаних із Днем перемоги у Другій світовій війні. Цього ж дня, 9 травня, ще близько 260 правоохоронців працюватимуть загалом по області поблизу цвинтарів, кладовищ, забезпечуючи безпеку, у тому числі безпеку дорожнього руху, оскільки буде додаткове навантаження на дороги", - повідомила речниця нацполіції області Алла Ващенко.
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