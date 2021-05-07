На Житомирщині чоловік забив до смерті товариша по чарці, а його тіло намагався сховати

У селі на Житомирщині чоловік до смерті забив свого товариша по чарці, а тіло загиблого намагався приховати у веранді під купою матрасів та коробками, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
6 травня до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про смерть 50-річного жителя с. Моделів. Під час з’ясування обставин події поліцейські встановили, що чоловік напередодні увечері під час конфлікту з односельцем отримав травми, що й стали причиною його загибелі. Підозрюваний у їх нанесенні затриманий.
Тіло чоловіка знайшли у веранді будинку, де звечора відбувалось застілля. Під час огляду експерти зафіксували у померлого травми на голові та грудній клітині. Пізніше, під час судово-медичного дослідження, з’ясувалась наявність у загиблого переломів, крововиливів у мозку та інших тяжких ушкоджень.
Під час першочергових заходів працівники слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління поліції встановили, що загиблий, 50-річний місцевий житель, звечора прийшов на гостини до односельця. У ході чаркування між чоловіками виник раптовий конфлікт, під час якого господар і наніс травми опоненту, а потім ніби то виштовхав у веранду.
Там же наступного ранку тіло чоловіка випадково через відчинені двері й помітили сусіди та повідомили до поліції.
"Першими у село для перевірки отриманої інформації прибула група реагування райуправління. Поліцейські застали уже замкнені зсередини двері будинку, однак його господар був змушений їх відчинити на вимогу наряду. А під час огляду у веранді, під коробками та матрасом, інспектори дійсно виявили труп людини", - розповів начальник Житомирського районного управління поліції Сергій Синявський.
38-річний господар оселі на момент прибуття поліцейських все ще мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак відповідати на запитання слідчого йому все ж довелося.
Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Під час огляду на місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили низку речових доказів. Наразі призначено та проводяться відповідні експертні дослідження.