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У Пулинах на Житомирщині чоловік на місцевому цвинтарі повалив пам'ятники та пошкодив надгробні плити

У Пулинах на місцевому кладовищі чоловік повали пам'ятники на трьох могилах та пошкодив надгробні плити, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про пошкодження пам’ятників на селищному кладовищі надійшло уранці 6 травня. На місці події працювали поліцейські Хорошівського відділення ГУНП. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють у причетності до події місцевого жителя.

До правоохоронців звернулись люди, які цього ранку приїхали на кладовище, аби впорядкувати місця поховання рідних. Натомість застали на могилах наслідки вандалізму. Верхні частини пам’ятників були повалені, а надгробні плити – пошкоджені.

"Ми провели необхідні для встановлення обставин першочергові заходи. У ході спілкування з місцевими мешканцями, а також безпосередньо на цвинтарі були зібрані свідчення, які допомогли нам швидко встановити ймовірно причетну до правопорушення особу", - прокоментував начальник Хорошівського відділення поліції Микола Заречний.

Під обґрунтованою підозрою правоохоронців опинився 49-річний житель селища Пулин. Наразі відомо, що чоловік потребує лікарського нагляду у зв’язку зі станом здоров’я.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Тривають відповідні перевірки.
У Пулинах на Житомирщині чоловік на місцевому цвинтарі повалив пам'ятники та пошкодив надгробні плити

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