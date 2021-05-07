Протягом минулої доби на Житомирщині зареєстровано 228 нових випадків Covid-19
- 07.05.2021, 09:27,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 228 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 15 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 07.05.2021 (за минулу добу – 06 травня) зареєстровано 228 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 85153 випадки захворювання, 69932 людини одужали, 1639 випадків закінчились летально.
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