На Житомирщині Lanos збив жінку, постраждала у лікарні

На Житомирщині Lanos збив 68-річну жінку, постраждалу шпиталізували до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 5 травня в с. Яруні Новоград-Волинського району.
Попередньо, водійка автомобіля «Deawoo Lanos», 65-річна місцева жителька, рухаючись вулицею Миру наїхала на пішохода. У результаті тілесні ушкодження отримала її 68-річна односельчанка. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення лікарні.
Нині триває встановлення причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.