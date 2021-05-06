Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 15:04 – До 1 липня в Україні можуть впровадити Ковідні сертифікати 
  • 11:33 – Розслідування авіакатастрофи АН-26 завершено 
  • 11:10 – Блінкен на зустрічі з Кулебою: Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами 
  • 09:49 – В Індії закликають готуватися до третьої хвилі поширення коронавірусу 
  • 09:46 – Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: Не бачу нічого, що суперечило б інтересам України 

На Житомирщині Lanos збив жінку, постраждала у лікарні

На Житомирщині Lanos збив 68-річну жінку, постраждалу шпиталізували до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 5 травня в с. Яруні Новоград-Волинського району.

Попередньо, водійка автомобіля «Deawoo Lanos», 65-річна місцева жителька, рухаючись вулицею Миру наїхала на пішохода. У результаті тілесні ушкодження отримала її 68-річна односельчанка. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення лікарні.

Нині триває встановлення причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині 14-річна дівчина на мотоциклі врізалась в дерево, водійка та її пасажир у лікарні
» У селі на Житомирщині нетверезий водій збив двох пішоходів - хлопець загинув на місці, дівчину із травмами доправили до лікарні
» У Коростишеві легковик збив підлітка, хлопець у лікарні
» На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, 38-річна жінка загинула на місці
» У Баранівському районі у ДТП загинув велосипедист
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
До 1 липня в Україні можуть впровадити Ковідні сертифікати
Розслідування авіакатастрофи АН-26 завершено
Блінкен на зустрічі з Кулебою: Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами
Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: Не бачу нічого, що суперечило б інтересам України
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України
В Індії закликають готуватися до третьої хвилі поширення коронавірусу
Протестувальники в Колумбії спробували взяти штурмом Капітолій
У Мексиці оголосили жалобу за загиблими при обвалі метромосту
Протести у Колумбії: щонайменше 19 людей загинули, понад 800 поранені
В ЄС вже вакцинували проти COVID-19 чверть населення
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора