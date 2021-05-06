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На Житомирщині "на гарячому" затримали групу домушників, на їх рахунку щонайменше 5 крадіжок

На Малинщині поліцейські затримали організовану групу домушників під час скоєння ними чергової крадіжки, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

5 травня оперативники кримінальної поліції ГУНП та Коростенського районного управління за участі спецпризначенців главку затримали у с. Різні автомобіль, на якому молодики повертались після щойно учиненої крадіжки у с. Нових Вороб’ях. Наразі встановлена причетність групи до низки злочинів на території Коростенського району. Двох чоловіків затримано.

За наявною в оперативників інформацією, до складу групи входили троє жителів м. Малина, віком від 21 до 28 років. Найстарший і був організатором злочинної діяльності.

"Під час проведення комплексу заходів із викриття групи поліцейські зафіксували причетність молодиків до 5 фактів протиправних дій, учинених у період січня-лютого 2021. Водночас нині перевіряється їх причетність ще до стількох же крадіжок", - прокоментував т.в.о начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.

Чоловіків затримали відразу після вчинення ними крадіжки з будинку у с. Нових Вороб’ях. Під час огляду автомобіля, на якому пересувались підозрювані, поліцейські виявили ноутбук, мобільні телефони, наручні годинники, парфуми, гроші та інші речі, що належать власникам оселі.

Також цього дня слідчі провели до десятка обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування членів групи і вилучили докази їх причетності до низки протиправних діянь, у тому числі викрадені предмети, ювелірні вироби, мобільні телефони, численні сім-картки та інші свідчення.

28-річного організатора та найбільш активного його поплічника затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом членам групи оголошено про підозру у вчиненні низки діянь, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
На Житомирщині "на гарячому" затримали групу домушників, на їх рахунку щонайменше 5 крадіжок


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