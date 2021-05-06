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12 травня міський голова Житомира Сергій Сухомлин звітуватиме перед громадою

12 травня міський голова Житомира проведе онлайн-звіт про виконану роботу перед громадою, про це повідомляє пресслужба міської ради, передає "Замкова гора".

Сухомлин звітуватиме про річну роботу та діяльність виконавчих органів ради за 2020 - 2021 р.

Відкрита онлайн-зустріч у форматі: доповідь міського голови та «запитання - відповідь» запланована на 12:00 год 12 травня.

Жителі громади та представники ЗМІ зможуть поставити запитання Сергію Сухомлину під прямою трансляцією на Facebook-сторінці та Youtube-каналі Житомирської міської ради чи на вулиці Михайлівській, де працюватиме майданчик «вільний мікрофон». Публічний онлайн-звіт міського голови транслюватиметься «наживо» на телеканалі СК1 та LED-екрані на головній пішохідній вулиці міста.
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