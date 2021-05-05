У Житомирі співробітники СБУ затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

У Житомирі співробітники затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".
Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, який оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.
41-річний громадянин Туреччини переховувався в Україні з липня 2020 року.
Вироком Вищого кримінального суду Республіки Туреччина іноземця засуджено до позбавлення волі строком понад 21 рік за вчинення тяжких злочинів – грабіж, мародерство та вандалізм.
Оперативники спецслужби затримали іноземця за місцем його тимчасового мешкання, в орендованому будинку обласного центру.
Богунський районний суд м.Житомира обрав іноземцю запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту терміном на 40 діб, наразі він перебуває під вартою. Проводяться відповідні слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.
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