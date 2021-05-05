У Малині потяг смертельно травмував чоловіка, який перебував на коліях, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Подія сталася 4 травня поблизу залізничної станції "Малин".
Попередньо, машиніст дизельного потяга, рухаючись о 21 годині у напрямку м. Коростеня, на залізничному переїзді у м. Малині смертельно травмував чоловіка, який знаходився на залізничних коліях.
Поліцейські встановили, що загиблий – 29-річний житель с. Юрівки Малинської територіальної громади.
Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України, триває з’ясування всіх обставин події.