У Житомирі відзавтра поновлюють очне навчання для школярів
- 05.05.2021, 12:50,
- Житомирщина
Відзавтра у Житомирі поновлюють очне навчання для школярів міста, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора"
.
Відзавтра учні середньої та старшої школи зможуть вийти на очне навчання. Про це повідомила заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.
"У зв’язку з тим, що Житомир вже не у "червоній" зоні, учні середньої та старшої школи можуть поновити очну форму навчання. Адміністрації шкіл повинні забезпечити організацію харчування і, безумовно, безпеку освітнього процесу", - сказала Марія Місюрова.
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