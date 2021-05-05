У селі на Житомирщині нетверезий водій збив двох пішоходів - загинув на місці, дівчину із травмами доправили до лікарні

У смт. Червоне нетверезий водій збив двох пішоходів, хлопець загинув на місці події, дівчину із травмами шпиталізували до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня близько 01:25 години у смт Червоне.
Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, 29-річний місцевий житель, рухаючись по вул. Миру селища, наїхав на пішоходів, які йшли по узбіччю в попутному напрямку. У результаті травми отримала 19-річна дівчина та була ушпиталена до Андрушівської лікарні, а 26-річний хлопець загинув на місці пригоди.
Під час освідування водія на стан сп’яніння виявилось, що вміст алкоголю в його крові становить близько 1,49 проміле. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Автомобіль вилучили для проведення експертного дослідження.
Наразі керманичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.