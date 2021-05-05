"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків та посадку/висадку пасажирів на станціях Житомирської області

Відсьогодні, з 5 травня "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків, а також посадку та висадку пасажирів на станціях Житомирщини, про це повідомили у пресслужбі УЗ, передає "Замкова гора"
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5 травня, у середу, з 00:01 Житомирська зона — останній регіон із діючими залізничними обмеженнями — виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки.
"Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня. Це рішення було прийняте 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У зв'язку із цим Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться у повідомленні.
Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.