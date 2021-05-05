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За минулу добу діагноз Covid-19 на Житомирщині підтвердили у 16 людей

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 4 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 05.05.2021 (за минулу добу – 04 травня) зареєстровано 16 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 84818 випадків захворювання, 68848 людей одужали, 1617 випадків закінчились летально.
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