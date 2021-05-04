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"Закодували" від горілки до смерті - на Житомирщині троє парубків до смерті побили чоловіка, тому що хотіли віднадити від вживання алкоголю

У Житомирі троє парубків до смерті побили 32-річного чоловіка, оскільки хотіли віднадити його від вживання алкоголю, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Померлого уранці знайшла у літній кухні домогосподарства співмешканка. Вона ж і повідомила до поліції про смерть чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Хорошівського відділення поліції. На тілі чоловіка, від голови до ніг, зафіксовано численні синці та забої.

Відтак поліцейські розпочали розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас у ході першочергових дій поліцейські з’ясували, що наявні травми загиблий отримав напередодні увечері. Попередньо, троє парубків, віком від 15 до 24 років, на прохання знайомої, змовившись між собою, побили чоловіка. За їх словами, таким чином намагалися змусити його перестати зловживати спиртним та проявляти агресію до інших.

Відповідно до законодавства України за таке «виховання» визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
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