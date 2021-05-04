У Житомирі під час пожежі в квартирі загинув 81-річний чоловік, його дружину вдалось врятувати

У Житомирі під час пожежі у квартирі загинув 81-річний чоловік, його дружину вдалось врятувати, про це повдіомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
Пожежа у п'ятиповерхівці сталась вчора близько 20:30 години.
На місці події бійці ДСНС встановили, що пожежа виникла в оселі на четвертому поверсі. Аби потрапити всередину задимленого житла, рятувальникам довелося застосувати апарати на стиснутому повітрі для захисту органів зору та дихання. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили у коридорі літню жінку господаря 1940 р. н., яку відразу ж вивели на сходову клітину і передали медикам. Останні госпіталізували потерпілу до другої міської лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.
Одна із кімнат була повністю охоплена вогнем. За допомогою пожежної автодрабини рятувальники гасили вогонь через балкон, а друге відділення проклало рукавну лінію через сходову клітину. У ході гасіння вогнеборці виявили тіло 81-річного власника квартири без ознак життя. Ймовірно, рятуючись від вогню, чоловік намагався потрапити на балкон, але не зміг цього зробити.
Спільним зусиллями двох відділень рятувальників о 20:57 пожежу було локалізовано та о 21:30 – ліквідовано. Вогнем знищено домашнє майно, меблі та оздоблення стін квартири.
Попередньо, займання могло статися через коротке замкнення електропобутового приладу. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
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