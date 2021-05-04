Житомирщина 5 травня виходить із "червоної" зони
- 04.05.2021, 15:08,
- Житомирщина
За результатом сьогоднішнього позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС із 5 травня 2021 року на території Житомирської області скасовується "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає "Замкова гора"
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"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.
В Україні за 3 травня зареєстрували 2 472 нові випадки зараження коронавірусом. Як раніше повідомлялося, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
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