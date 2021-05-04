Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:33 – У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: є загиблі 
  • 08:31 – 2 472 випадки Covid-19 за добу: в Україні продовжує поліпшуватися епідситуація 
  • 08:28 – Moderna передасть ініціативі COVAX пів мільярда доз вакцини 
  • 08:25 – На вакцинацію дорослого населення планети в 2022 році буде потрібно до $45 млрд - глава ВООЗ 
  • 08:20 – Під час протестів у Колумбії загинуло щонайменше 17 осіб 

Житомирщина увійшла в п'ятірку областей, де за добу виявлено найменше хворих на Covid-19

Житомирська область увійшла в п'ятірку областей, де за минулу добу зафіксовано найменше хворих на коронавірусну інфекцію, про це свідчать дані МОЗ, передає "Замкова гора".

До п’ятірки областей, де виявили найменше випадків коронавірусу увійшли Закарпатська (12), Івано-Франківська (19), Чернігівська (20), Луганська (21), Житомирська (26).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Житомирщина знову стала лідером по кількості нових хворих на Covid-19
» За минулу добу на території області 220 нових випадків захворювання на Covid-19, одна людина померла
» За минулу добу на території області 14 нових випадків Covid-19
» За минулу добу на території області 20 нових випадків захворювання на Covid-19
» 153 нових хворих та четверо померлих - статистика Covid-19 на Житомирщині
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
2 472 випадки Covid-19 за добу: в Україні продовжує поліпшуватися епідситуація
На Львівщині обвалився міст через Західний Буг. Рух дорогою заблокований
Зеленський під час візиту до Варшави підписав декларацію з президентами чотирьох країн
"ОПОРА": Верховний суд скасував обрання Вірастюка нардепом
Доба на Донбасі: бойовики 12 разів порушували "тишу", є поранений
У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: є загиблі
Moderna передасть ініціативі COVAX пів мільярда доз вакцини
На вакцинацію дорослого населення планети в 2022 році буде потрібно до $45 млрд - глава ВООЗ
Під час протестів у Колумбії загинуло щонайменше 17 осіб
У Білому домі розкрили деталі майбутніх переговорів Путіна і Байдена
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора