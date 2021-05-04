Житомирщина увійшла в п'ятірку областей, де за добу виявлено найменше хворих на Covid-19

Житомирська область увійшла в п'ятірку областей, де за минулу добу зафіксовано найменше хворих на коронавірусну інфекцію, про це свідчать дані МОЗ, передає "Замкова гора"
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До п’ятірки областей, де виявили найменше випадків коронавірусу увійшли Закарпатська (12), Івано-Франківська (19), Чернігівська (20), Луганська (21), Житомирська (26).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.