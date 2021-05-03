Через ДТП на трасі "Київ - Чоп" утворився затор довжиною у 5 кілометрів

На трасі "Київ-Чоп" поблизу с. Студениця зіштовхнулись ВАЗ та Audi, внаслідок аварії водія ВАзівки ушпиталили до лікарні, а у напрямку Києва утворився затор довжиною у кілька кілометрів, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
За попередньою інформацією водій Ваз ненадав перевагу в русі тз AUDI Q7, внаслідок чого сталось зіткнення. Водія ВАЗівки шпиталізували до лікарні з місця події ще до приїзду поліції.
Внаслідок ДТП на трасі у сторону Києва утворився затор, ускладнення руху на ділянці дороги має місце і досі
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