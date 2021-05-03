За вихідні дві ДТП із травмованими: на Коростенщині мотоцикліст зіштовхнувся з легковиком, на Попільнянщині Audi злетіла у кювет

За вихідні 1 та 2 травня на Житомирщині сталось дві ДТП із потерпілими - у Коростенському районі та на Попільнянщині, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня близько 22:40 на автодорозі Ходорків – Мохначка Попільнянської територіальної громади.
Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Ауді, 43-річна киянка, рухаючись автошляхом, не впоралася з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет.
У результаті ДТП водійка отримала травми та була доставлена до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.
Днем раніше аварія із поетрпілим сталась у Коростенському районі.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 травня близько 18:25 години в с. Ушомирі Коростенського району. Травми отримав водій мотоцикла.
Попередньо встановлено, що 34-річний житель району, керуючи мотоциклом «Lifan», зіткнувся з попутнім автомобілем «Mitsubishi Outlander» під керуванням 66-річного жителя Київської області, який здійснював поворот ліворуч.
У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій двоколісника, його було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
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