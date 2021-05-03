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На Житомирщині великодні святкування пройшли без серйозних порушень, втім поліцейські склали 65 протоколів за відсутність масок

На Житомирщині великодні святкування пройшли спокійно, втім поліцейські склали 65 протоколів на людей без масок, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".

Поліцейські та нацгвардійці забезпечували правопорядок та безпеку поблизу близько 580 культових споруд, а також контролювали дотримання громадянами карантинних обмежень. Поліцейські патрулі проводили з громадянами роз’яснювальну роботу, переконуючи не порушувати визначені правила і не наражати на небезпеку себе і своїх рідних.

Загалом же, як повідомив Ситуаційний центр Головного управління Нацполіції в області, упродовж 1-2 травня поліцейські склали майже сто адміністративних протоколів, що стосуються правопорушень, пов’язаних з недотриманням вимог карантину.

Зокрема, за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП було складено 31 протокол. За ч. 2 ст. 44-3 КУпАП, що передбачає відповідальність за перебування в громадських будівлях та транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, – 65 протоколів.

Правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі, населені пункти Житомирщини патрулюють наряди поліції та нацгвардійців. Поліцейські нагадують громадянам про обов’язкове користування засобами особистого захисту та дотримання правил та обмежень під час карантину.
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