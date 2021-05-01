Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:14 – "Він має бути зупинений" - Глава Держдепу проведе зустріч із главою МЗС Німеччини щодо Північного потоку 2 
  • 08:10 – Євросоюз готовий відповісти на санкції Росії 
  • 08:06 – "Укрзалізниця" попередила про поліцейські рейди у потягах на свята 
  • 07:59 – Члени Наглядової ради Нафтогазу добровільно йдуть у відставку 
  • 13:26 – Ляшко: Україна закриває в’їзд іноземцям, які прямують з Індії 

На Житомирщині податківці виявили нелегальний пересувний пункт з торгівлі дизельним пальним

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області виявлено та нейтралізовано нелегальний пересувний пункт по реалізації дизельного пального, про це повідомили на офіційний ФБ-сторінці ГУ ДФС у Житомирській області, передає "Замкова гора".

Незаконна мобільна станція дислокувалась в одному з населених пунктів Житомирщини. Продукція сумнівної якості реалізовувалась дрібнооптовими партіями, за готівку, через мережу посередників та безпосередньо кінцевим споживачам, без будь-яких дозвільних документів, ліцензій та сертифікатів відповідності.

В ході перевірки, з незаконного обігу вилучено заправно-розподільну станцію, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, автомобіль " Фольсваген", дизельне пальне - всього товаро-матеріальних цінностей на суму більше 400 тис.грн.

Правоохоронцями складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП України.
На Житомирщині податківці виявили нелегальний пересувний пункт з торгівлі дизельним пальним
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині виявили автівку із контрабандними цигарками на 100 тисяч гривень
» На Житомирщині закрили 10 нелегальних АЗС та вилучили 32 тонни пального
» У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів
» У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробки
» На Житомирщині поліцейські склали близько 4000 протоколів за порушення карантинних норм
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
"Укрзалізниця" попередила про поліцейські рейди у потягах на свята
Члени Наглядової ради Нафтогазу добровільно йдуть у відставку
Ляшко: Україна закриває в’їзд іноземцям, які прямують з Індії
На Донбасі внаслідок обстрілу українській військовий отримав поранення
Держсекретар США наступного тижня прибуде в Україну
"Він має бути зупинений" - Глава Держдепу проведе зустріч із главою МЗС Німеччини щодо Північного потоку 2
Євросоюз готовий відповісти на санкції Росії
Сенат США затвердив нового главу NASA
Вертоліт Ingenuity провалив четвертий політ на Марсі: його ще раз запустять сьогодні
Тиснява на святі в Ізраїлі: десятки загиблих і поранених
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора