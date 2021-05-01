На Житомирщині податківці виявили нелегальний пересувний пункт з торгівлі дизельним пальним

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області виявлено та нейтралізовано нелегальний пересувний пункт по реалізації дизельного пального, про це повідомили на офіційний ФБ-сторінці ГУ ДФС у Житомирській області, передає "Замкова гора".
Незаконна мобільна станція дислокувалась в одному з населених пунктів Житомирщини. Продукція сумнівної якості реалізовувалась дрібнооптовими партіями, за готівку, через мережу посередників та безпосередньо кінцевим споживачам, без будь-яких дозвільних документів, ліцензій та сертифікатів відповідності.
В ході перевірки, з незаконного обігу вилучено заправно-розподільну станцію, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, автомобіль " Фольсваген", дизельне пальне - всього товаро-матеріальних цінностей на суму більше 400 тис.грн.
Правоохоронцями складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП України.
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