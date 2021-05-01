П'ятьом наркоділкам, які блаштували нарколабораторію у лісопосадці під Житомиром, оголосили про підозру, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Організованій групі у складі п’яти осіб повідомлено про підозру в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин у складі організованої групи (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України).
За даними слідства, 35-річний житель міста Житомира, з метою власного збагачення, організував злочинну групу у складі п’яти осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин.
Так, у закинутій споруді, що у лісопосадці між селами Піски та Млинище Житомирського району, розмістили допоміжне обладнання, зокрема, лабораторний хімічний та кухонний посуд, полімерні пластикові ємності, будівельні ножі, електронні ваги тощо.
Закупивши відповідні компоненти - оцтову кислоту, сприт ізопропіловий, прекурсори та інші складові, систематично виготовляли у великих обсягах психотропну речовину – амфетамін, яку збували наркозалежним жителям області. До того ж, для «сушіння» та фасування амфетаміну наркоділки обладнали ще й декілька гаражних приміщень.
Під час обшуків у місцях виготовлення та за місцем проживання фігурантів справи, які були проведені у день викриття злочину 28.01.2021, вилучено майже 300 грам амфетаміну, понад півкілограма канабісу, три літри прекурсорів.
Стосовно чотирьох підозрюваних застосовано тримання під вартою, ще одного співучасника – домашній арешт.
З метою збереження речових доказів та забезпечення подальшої конфіскації накладено арешти на автомобіль одного з підозрюваних, грошові кошти, мобільні телефони та знаряддя вчинення злочину.