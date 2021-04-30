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У Житомирі зіштовхнулись легковик та мікроатобус, від удару бус перекинувся

У Житомирі на перехресті зіштовхнулись легковик "Skoda" та мікроатобус "Renault", від удару бус перекинувся на бік, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердив речник патрульної поліції області Ігор Іванюк.

Аварія сталась близько 12-ої години на перехресті вулиць Домбровського та Перемоги. У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік. Нині на місці працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Житомирі зіштовхнулись легковик та мікроатобус, від удару бус перекинувся

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