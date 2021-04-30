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1 травня Житомирська область може перейти у "помаранчеву" зону

1 травня Житомирська область може перейти у "помаранчеву" зонуМіська влада Житомира очікує, що місто вже цієї суботи може перейти до "помаранчевої" зони карантину, про це йшлося під час засідання виконкому міської ради, передає "Замкова гора".

"Всі очікують рішення про перехід в іншу зону. Перегляд карантинних зон у нас відбувається щочетверга і щосуботи. Показники нам дають право на зміну зональності, але чекаємо суботи і прийняття цього рішення", – зазначила заступниця міського голови Світлана Ольшанська.

Заступниця міського голови Марія Місюрова підтвердила, що на території міста знизилась кількість госпіталізації хворих.

Так, за минулу добу до лікарень міста потрапили 16 пацієнтів. Загалом у лікарні №1 перебуває 82 хворих із Covid, а в лікарні №2 – 155 пацієнтів.

"Щодо госпіталізацій по місту у нас суттєве зниження. За динамікою госпіталізації по області ми маємо показник 65 при нормі 60, а також невелике збільшення епідпорогу 105 при нормі 100", – повідомила Місюрова.
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