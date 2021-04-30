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На Житомирщині "Москвич" в'їхав у мікроавтобус, водій легковика у реанімації

У Бердичівському районі зіштовхнулись "Москвич" та мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter", внаслідок ДТП водій легковика опинився у реанімації, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня близько 02:30 на автодорозі Кременець –Біла Церква, між селом Жеребки та селищем Іванополем.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля АЗЛК-2140, 25-річний житель Краснопільської територіальної громади, під час руху виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 23-річного жителя м. Кременчуга.

У результаті ДТП водій легковика отримав численні травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення Чуднівської районної лікарні.

У момент дорожньо-транспортної пригоди пасажирів в автомобілях не було.
На Житомирщині "Москвич" в'їхав у мікроавтобус, водій легковика у реанімації

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