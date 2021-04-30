На великодні свята на Житомирщині працюватимуть більш як півтисячі правоохоронців

Протягом великодніх свят поліція області працюватиме у посиленому режимі, на патрулювання вийдуть понад півтисячі поліцейських, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
лизько 550 поліцейських та ще пів сотні нацгвардійців працюватимуть у святкові дні для забезпечення публічної безпеки та правопорядку, у тому числі поблизу храмів та церков. Також додаткові наряди вийдуть і на автодороги у дні масового переміщення громадян.
Окрім завдань забезпечення громадської безпеки, актуальними залишаються питання попередження поширення інфекційного захворювання COVID-19.
Відтак поліцейські спільно з керівниками органів влади та місцевого самоврядування області у переддень релігійних свят зустрілися з настоятелями храмів та церков та обговорили питання дотримання ними карантинних обмежень. Так, священослужителям рекомендовано проводити богослужіння у приміщеннях при мінімальній кількості осіб та обов’язково своєчасно дбати про їх санітарну обробку, під час релігійних обрядів поблизу храмів уникати скупчення людей та слідкувати за використанням вірянами засобів індивідуального захисту на території культових споруд.
Уночі з 1 на 2 травня та упродовж дня неділі близько 550 поліцейських працюватимуть поблизу соборів та церков, слідкуючи за дотриманням карантинних обмежень. Також до них долучаться до пів сотні нацгвардійців.