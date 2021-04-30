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У Житомирі троє чоловіків організували роботу кількох незаконних гральних закладів - їм повідомили про підозру

У Житомирі троє чоловіків організували роботу кількох незаконних гральних закладів - їм повідомили про підозруУ Житомирі троє чоловіків організували роботу кількох незаконних гральних закладів у Житомирі, нині їм повідомлено про підозру, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, житель міста Житомира, 1973 року народження, організував та забезпечив функціонування у місті Житомирі декількох гральних закладів, у яких незаконно надавалися послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп’ютерної техніки через мережу Інтернет.

До злочинної діяльності були залучені ще двоє житомирян, які виконували роль адміністраторів-касирів.

Під час санкціонованих обшуків у гральних закладах виявлено та вилучено понад півсотні одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти на суму 88 тис. грн, чорнові записи щодо обігу незаконно отриманого прибутку.

Наразі на вилучену техніку та грошові кошти накладено арешт.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням СБУ в області організатору злочинної групи та двом співучасникам повідомлено про підозру в організації азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України).
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