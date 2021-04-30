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Аби покращити якість води, водоканал Житомира почне використовувати активоване вугілля

З наступного тижня працівники КП "Житомирводоканал" поступово наповнюватимуть фільтри очисних споруд активованим вугіллям і до середини серпня разом з наступними поставками планують завершити цей процес, про це повідомили на сайті Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

Сьогодні підприємство вже отримало першу партію активованого вугілля Silcarbon (Німеччина).

Андрій Нікітін, директор водоканалу, каже: суттєво покращиться якість води, і наприкінці літа споживачі це відчують. «З першого січня 2022 року вступають в силу нові гігієнічні вимоги щодо якості питної води та водопостачання. Досягнути критеріїв нового нормативу можливо лише за умов застосування активованого вугілля в існуючий технології», - зазначає Андрій Нікітін.

Фахівці стверджують: на сьогодні це чи не єдиний реагент, який забирає з води неприємний смак і запах.
Аби покращити якість води, водоканал Житомира почне використовувати активоване вугілля

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