299 нових випадків за добу - статистика захворюваності на Covid-19 на Житомирщині
- 30.04.2021, 09:18,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 299 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 30.04.2021 (за минулу добу – 29 квітня) зареєстровано 299 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 84230 випадків захворювання, 67509 людей одужали, 1586 випадків закінчились летально.
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