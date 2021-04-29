На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, 38-річна жінка загинула на місці

На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 квітня близько 22:15 в смт Довбиші Новоград-Волинського району.
Попередньо, водій мотоцикла ІЖ, 22-річний житель району, рухаючись вулицею селища, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 38-річною жителькою Довбиської територіальної громади.
Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні. У нього відібрано зразки крові для аналізу на вміст алкоголю. Жінка від отриманих травм померла на місці пригоди
Нині поліція встановлює всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.
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