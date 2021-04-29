Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:07 – ФБР провели обшук в апартаментах Джуліані у справі щодо його діяльності в Україні 
  • 09:05 – Байден заявив, що не прагне ескалації відносин з Росією 
  • 09:02 – На Донбасі один український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків 
  • 09:00 – Блінкен застеріг союзників США проти закупівлі російської зброї 
  • 08:57 – Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19 

На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, 38-річна жінка загинула на місці

На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 квітня близько 22:15 в смт Довбиші Новоград-Волинського району.

Попередньо, водій мотоцикла ІЖ, 22-річний житель району, рухаючись вулицею селища, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 38-річною жителькою Довбиської територіальної громади.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні. У нього відібрано зразки крові для аналізу на вміст алкоголю. Жінка від отриманих травм померла на місці пригоди

Нині поліція встановлює всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.
На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, 38-річна жінка загинула на місці
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Під Житомиром у ДТП загинула пасажирка мотоцикла
» На Житомирщині 29-річна жінка впала з мопеда та загинула, водій двоколісника - у реанімації
» На Житомирщині легковик врізався у електроопору та перекинувся - водій загинув на місці
» На Житомирщині легковик врізався у фуру, одна людина загинула
» На Житомирщині 14-річна дівчина на мотоциклі врізалась в дерево, водійка та її пасажир у лікарні
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
На Донбасі один український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків
Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19
У Pfizer обіцяють таблетки від коронавірусу до кінця 2021 року
У Чорне море зайшов військовий катер США Hamilton – Росія відправила туди свою "Москву"
На Донбасі підірвалося авто ЗСУ: один воїн загинув, троє – поранені
ФБР провели обшук в апартаментах Джуліані у справі щодо його діяльності в Україні
Байден заявив, що не прагне ескалації відносин з Росією
Блінкен застеріг союзників США проти закупівлі російської зброї
В Індії шостий день поспіль фіксують понад 300 тисяч випадків COVID-19 за добу. Тіла померлих від хвороби спалюють прямо на вулиці
США наказали співробітникам посольства в Афганістані покинути країну
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора