Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:07 – ФБР провели обшук в апартаментах Джуліані у справі щодо його діяльності в Україні 
  • 09:05 – Байден заявив, що не прагне ескалації відносин з Росією 
  • 09:02 – На Донбасі один український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків 
  • 09:00 – Блінкен застеріг союзників США проти закупівлі російської зброї 
  • 08:57 – Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19 

Зникали одразу після отримання передоплати - у Новограді-Волинському затримали групу шахраїв, які торгували автомобілями

У Новограді-Волинському затримали групу шахраїв, які зникали після отримання передоплати за купівлю у них автомобілів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входили 5 жителів м. Новограда-Волинського, віком від 22 до 25 років. Вони розміщали оголошення на одному з відомих Інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, переважно вітчизняного виробництва, з відповідним описом та фото. Зазначена ціна приваблювала потенційних покупців, а під час телефонних перемовин «продавці» пояснювали дещо занижену вартість несподіваними життєвими обставинами та просили внести на банківський рахунок завдаток. За наявною інформацією, переказані потерпілими суми становили від 1,5 до 50 тисяч гривень. В подальшому телефон, розміщений в Інтернет-оголошенні, переставав працювати, а відповідне оголошення видалялось його авторами.

Поліцейські задокументували низку фактів таких шахрайств, учинених членами групи по всій Україні.

28 квітня, безпосередньо після чергової спроби ошукати потенційного покупця, а саме після зняття готівки з банкомату за вдавану угоду слідчі спільно з оперативниками за участі спецпризначенців ГУНП затримали організатора та активного виконавця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Одночасно ще трьом поплічникам оголошено про підозру.

У ході подальших слідчих дій за місцями проживання та тимчасового перебування встановлених членів групи проведено до десятка обшуків та вилучено речові докази протиправної діяльності, у тому числі мобільні телефони, сім-картки, 2 транспортних засоби, готівку у національній та іноземній валюті.

Наразі досудове розслідування триває за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Зникали одразу після отримання передоплати - у Новограді-Волинському затримали групу шахраїв, які торгували автомобілями

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Новограді-Волинському затримали автомобільного крадія - чоловік обікрав щонайменше 9 автівок
» Житомирянин купив лінійку за 7 тисяч гривень замість кортика
» У Житомирі поліцейські затримали професійних шахраїв зі сходу країни
» У Новограді-Волинському через похолодання відновлять теплопостачання
» На Житомирщині затримали групу наркоділків, оборот яких сягав півмільйона гривень
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
На Донбасі один український військовий дістав поранення внаслідок обстрілу бойовиків
Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19
У Pfizer обіцяють таблетки від коронавірусу до кінця 2021 року
У Чорне море зайшов військовий катер США Hamilton – Росія відправила туди свою "Москву"
На Донбасі підірвалося авто ЗСУ: один воїн загинув, троє – поранені
ФБР провели обшук в апартаментах Джуліані у справі щодо його діяльності в Україні
Байден заявив, що не прагне ескалації відносин з Росією
Блінкен застеріг союзників США проти закупівлі російської зброї
В Індії шостий день поспіль фіксують понад 300 тисяч випадків COVID-19 за добу. Тіла померлих від хвороби спалюють прямо на вулиці
США наказали співробітникам посольства в Афганістані покинути країну
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора