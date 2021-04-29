Зникали одразу після отримання передоплати - у Новограді-Волинському затримали групу шахраїв, які торгували автомобілями

У Новограді-Волинському затримали групу шахраїв, які зникали після отримання передоплати за купівлю у них автомобілів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Під час досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входили 5 жителів м. Новограда-Волинського, віком від 22 до 25 років. Вони розміщали оголошення на одному з відомих Інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, переважно вітчизняного виробництва, з відповідним описом та фото. Зазначена ціна приваблювала потенційних покупців, а під час телефонних перемовин «продавці» пояснювали дещо занижену вартість несподіваними життєвими обставинами та просили внести на банківський рахунок завдаток. За наявною інформацією, переказані потерпілими суми становили від 1,5 до 50 тисяч гривень. В подальшому телефон, розміщений в Інтернет-оголошенні, переставав працювати, а відповідне оголошення видалялось його авторами.
Поліцейські задокументували низку фактів таких шахрайств, учинених членами групи по всій Україні.
28 квітня, безпосередньо після чергової спроби ошукати потенційного покупця, а саме після зняття готівки з банкомату за вдавану угоду слідчі спільно з оперативниками за участі спецпризначенців ГУНП затримали організатора та активного виконавця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Одночасно ще трьом поплічникам оголошено про підозру.
У ході подальших слідчих дій за місцями проживання та тимчасового перебування встановлених членів групи проведено до десятка обшуків та вилучено речові докази протиправної діяльності, у тому числі мобільні телефони, сім-картки, 2 транспортних засоби, готівку у національній та іноземній валюті.
Наразі досудове розслідування триває за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.