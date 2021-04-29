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Мешканець Кіровоградщини через Інтернет збував зброю жителям Житомирської області

Мешканець Кіровоградщини через Інтернет збував зброю жителям Житомирської області, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Управлінням СБУ в області спільно зі слідчими поліції викрито жителя Кіровоградської області, причетного до незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.За даними слідства, 44-річний житель міста Олександрія Кіровоградської області через мережу Інтернет організував незаконний продаж вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, у тому числі і на території Житомирської області. Створивши інтернет-магазин з продажу зброї, приймав замовлення, а «товар» відправляв поштою.

У середу, 28 квітня, під час санкціонованих обшуків за місцем реєстрації та проживання чоловіка виявлено вилучено та реактивну протитанкову гранату РПГ 22, бойовий пістолет марки ТТ, пістолет споряджений магазином з 8 патронами, понад 1460 набоїв з різним маркуванням, півтори сотні предметів, схожих на кулі, 14 магазинів з різним маркуванням, майже 80 кг пороху у пластикових ємкостях, 3 рушниці, 8 ручних димових гранат.

Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України проводить відділ №2 Житомирського райуправління поліції.
Мешканець Кіровоградщини через Інтернет збував зброю жителям Житомирської області


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