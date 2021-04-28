У Олевській громаді 17-річний хлопець напідпитку викрав мікроавтобус, потрапив на ньому у ДТП, а потім заснув у салоні

У одному із сіл Олевської громади 17-річний хлопець напідпитку викрав мікроавтобус, за кілька хвилин потрапив на ньому у ДТП, а потім ліг спати у салоні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Про викрадення буса, виявлення його у селі з механічними пошкодженнями і місцевим хлопцем, який спав у салоні, близько 3-ї ночі до поліції повідомили жителі одного із сіл Олевської міської громади.
Мешканці навколишніх будинків розповіли, що посеред ночі почули грюкіт знадвору і вийшли подивитись, що сталось на вулиці. На дорозі побачили автомобіль «Renault Trafic», який «застряг» на бетонній балці на узбіччі. Бус належав місцевому жителю і, як з’ясувалось, цієї ночі був викрадений від обійстя власника. У салоні знаходився тутешній 17-річний хлопець з явними зовнішніми ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Його нетверезий стан згодом підтвердився під час відповідного обстеження (1,8 проміле).
Відомості про викрадення автомобіля і його механічне пошкодження у ДТП були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Поліцейські обґрунтовано запідозрили у причетності до вказаного правопорушення виявленого у салоні нетверезого парубка.
Розбираючись у ситуації, правоохоронці з’ясували й обставини, що передували угону. За попередньо зібраними відомостями, цього вечора і до ночі на лоні природи зібрались близько десятка місцевих юнаків і дівчат для святкування дня народження. У компанії були і двоє неповнолітніх, 16-ти та 17-ти років. Після відпочинку із вживанням спиртного далеко за північ молоді люди почали розходитись по домівках. На своєму шляху 17-річний юнак і натрапив на припаркований біля обійстя господаря бус. Дверцята були незамкнені, а у замку запалення власник необачно залишив ключ. Вочевидь, ця обставина і стала вирішальною для подальших дій юнака. Однак, проїхатись чужою автівкою по сільській дорозі він зумів тільки до злощасної балки, на яку й наїхав. Пошкоджена машина зупинилась, а парубок так і заснув у салоні. На щастя, унаслідок пригоди сам він не травмувався.
"Ми встановили усіх учасників компанії. На дорослих, а це молоді люди віком 19-20 років, оформлені адміністративні протоколи за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння. А відносно юні, що не досягла повноліття, – за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП. Разом з тим триває досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. У родинах неповнолітніх також працюють ювенальні інспектори", - повідомив начальник Олевського відділення поліції ігор Григоришин.
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