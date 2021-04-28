У Бердичеві затримали чоловіка, який продавав метадон, отриманий за програмою замісної терапії

У Бердичеві затримали 31-річного чоловіка, який продавав метадон, який отримував у рамках замісної терапії, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Зокрема, 31-річного чоловіка затримано вдень «на гарячому», неподалік від його помешкання, відразу після того, як він продав наркозалежній особі таблетки метадону.
Наркотичний засіб та одержані ним грошові кошти вилучено. Також під час проведеного обшуку у будинку, де він проживає, вилучено понад три десятки таблеток метадону, білу порошкоподібну речовину та сухі рослини конопель.
За даними слідства, наркозалежний чоловік, отримуючи за програмою замісної підтримувальної терапії наркотичні засоби, замість використання частину з них збував.
Наразі особі повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2. ст. 307 КК України).