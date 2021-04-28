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У Житомирі розпочали робити щеплення корейською вакциною Astra Zeneca

У Житомирі відсьогодні розпочали робити щеплення корейською вакциною Astra Zeneca, про це повідомляє "Замкова гора".

Всього область отримала 10800 доз вакцини. Нею робитимуть щеплення категорії населення 65+. До п'ятниці в області цією вакциною хочуть вакцинувати 5 тисяч людей.

"Вакцинуємо 30 осіб в день, по списках, якщо брати – це йде 65+ років, тобто ті, хто навіть 80+ і раніше не встигли отримати вакцину – ми їх всіх беремо на щеплення зараз. Це також медичні працівники соціальної сфери, щеплюємо згідно наказу МОЗ", - говорить завідувач амбулаторії №12 Житомира Олександр Косміна.

Надлишками корейської вакцини, якщо такі будуть, планують провести повторну вакцинацію людей, які отримали перше щеплення індійською вакциною.

"Якщо будуть залишки у нас цієї вакцини після вакцинації отієї категорії людей – це 65+ років, то дозволено проводити вже повторне щеплення тих осіб, які отримали щеплення ще на початку року в лютому-березні вакцину виробництва Індії.", - зазначив начальник відділу управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський.
У Житомирі розпочали робити щеплення корейською вакциною Astra Zeneca


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