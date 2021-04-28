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На Житомирщині Ланос з'їхав з дороги та перекинувся, постраждали четверо людей

Четверо людей отримали травми внаслідок ДТП у Бердичівському районі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 квітня близько 14:55 годин в с. Малосілках Бердичівського району. Через перекидання автомобіля травми отримали водій та троє пасажирів.

Попередньо, водій ЗАЗ «Сенс», 61-річний бердичівлянин, рухаючись у напрямку м. Бердичева, не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся.

У результаті ДТП травми отримали водій та пасажири автомобіля, жителі райцентру, 81-го та 48-ми років. Ще одна 79-річна жінка була ушпиталена до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Нині у рамках розпочатого досудового розслідування триває з’ясування всіх причин та обставин автопригоди.
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