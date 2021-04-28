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Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксували 232 випадки захворювання на Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 232 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 11 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 28.04.2021 (за минулу добу – 27 квітня) зареєстровано 232 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 83546 випадків захворювання, 66146 людей одужали, 1573 випадки закінчились летально.
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