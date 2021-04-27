У Житомирі на Михайлівській до Великодня висадять близько трьох сотень квітів, віоли посадять у спеціальні форми у виді яєць

До Великодня на Михайлівській у Житомирі висадять близько трьох сотень квітів, віоли посадять у спеціальні форми у виді великодніх яєць, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".
У святкові дні головну пішохідну вулицю прикрашатимуть квіти віоли. Їх висадять в спеціальні конструкції у формі великоднього яйця, які огороджуються лавками. П’ять таких кашпо вже розмістили на Михайлівській. В кожне з них висадять по 50-60 кущів різнокольорової віоли, які вже КП "Зеленбуд" закупив. Вартість 300 кущів - трохи більше 5 тис. грн.
Олена Бондаренко, екологиня підприємства, каже, віола не примхлива у догляді та найстійкіша з квітів.
"Ці квіти, які ми закупили, всі різного кольору. Головне – вони можуть почувати себе комфортно за теперішніх погодних умов".
Однак через стрімке похолодання віолу висадять наприкінці тижня, додає директор "Зеленбуду" Олександр Волокіта. А після святкових днів квіти переселять на інший об’єкт.
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