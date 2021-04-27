На Житомирщині 14-річна дівчина на мотоциклі врізалась в дерево, водійка та її пасажир у лікарні

На Житомирщині 14-річна водійка мотоцикла врізалась у дерево, внаслідок аварії дівчина та її пасажир із травмами ушпиталили до лікарні, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 квітня близько 11:30 в с. Варварівці Новоград-Волинського району.
Попередньо, водійка мотоцикла «Lifan», 14-річна жителька району, не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини, де транспортний засіб зіткнувся з деревом.
У результаті ДТП мотоциклістка та її 15-річний пасажир, місцевий житель, отримали травми та були ушпиталені до лікарні.
Нині триває встановлення причин та обставин пригоди у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.