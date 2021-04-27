Через ремонт тепломережі у Житомирі перекриють частину вулиці Лесі Українки
- 27.04.2021, 10:43,
- Житомирщина
Через проведення робіт із заміни тепломережі у Житомирі на два дні перекриють частину вулиці Лесі Українки, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора"
.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по заміні теплової мережі на проїжджій частині з 27 по 28 квітня 2021 року буде перекрито дорожній рух транспорту від перехрестя вулиці Лесі Українки та вулиці Чехова в сторону вулиці Лесі Українки, 1.
Об’їзд транспорту можливий по провулку 2-й Чехова.
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